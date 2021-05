Il Green Pass diventa l’Eu Digital Covid Certificate. Bruxelles: nessuna precondizione alla libertà di circolazione (Di giovedì 20 maggio 2021) Accompagnato dalla premessa che “non sarà una precondizione per esercitare il diritto alla libertà di circolazione”, sul Green Pass – pensato per facilitare la libertà di movimento all’interno dell’Ue – nel pomeriggio si è giunti ad un accordo fra il Consiglio Ue ed il Parlamento Europeo. Ulteriori restrizioni nei confronti dei viaggiatori titolari del certificato non sono possibili “in linea di principio”, tuttavia potranno essere imposte “ove necessario e in modo proporzionato, sulla base di evidenze, con notifica alla Commissione e ad altri Stati membri”. Eu Digital Covid Certificate: in vigore dal prossimo primo luglio, avrà validità di un anno Intanto si chiamerà ‘Eu Digital ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Accompagnato dpremessa che “non sarà una precondizione per esercitare il dirittodi”, sul– pensato per facilitare ladi movimento all’interno dell’Ue – nel pomeriggio si è giunti ad un accordo fra il Consiglio Ue ed il Parlamento Europeo. Ulteriori restrizioni nei confronti dei viaggiatori titolari del certificato non sono possibili “in linea di principio”, tuttavia potranno essere imposte “ove necessario e in modo proporzionato, sulla base di evidenze, con notificaCommissione e ad altri Stati membri”. Eu: in vigore dal prossimo primo luglio, avrà validità di un anno Intanto si chiamerà ‘Eu...

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - ItaliaViva : Abbiamo le carte in regola per ospitare i turisti, siamo un Paese sicuro. Ora bisogna accelerare con il Green Pass… - MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - Cherye60263984 : RT @noitre32: Green pass, Barra Caracciolo: restrizione imposta per indurre a vaccinarsi - Lorenzo40349 : @TerlizziGerard3 e noi ci vogliono vaccinati e con il green pass per spostarci, ma quanto siamo COGLIONI -