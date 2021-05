Hanno fissato la data di scadenza di Internet Explorer (Di giovedì 20 maggio 2021) L’onorevole esistenza di Internet Explorer è agli sgoccioli. L’apripista dei browser di casa Microsoft sta per chiudere i battenti, dopo esser stato gradualmente soppiantato da tutti i suoi competitor (ma anche dal fratello minore Edge). L’annuncio arriva direttamente da Redmond che ha pubblicato sul proprio blog il calendario dei prossimi eventi che porteranno alla cessazione definitiva della sua attività. LEGGI ANCHE > Lo strumento di Google che, tramite l’AI, permette di verificare la salute della pelle «Microsoft Edge include la modalità Internet Explorer (“modalità IE”), in modo da poter accedere a siti Web e applicazioni legacy basati su Internet Explorer direttamente da Microsoft Edge – si legge sul blog di Windows -. Con Microsoft Edge in grado di assumersi questa ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 maggio 2021) L’onorevole esistenza diè agli sgoccioli. L’apripista dei browser di casa Microsoft sta per chiudere i battenti, dopo esser stato gradualmente soppiantato da tutti i suoi competitor (ma anche dal fratello minore Edge). L’annuncio arriva direttamente da Redmond che ha pubblicato sul proprio blog il calendario dei prossimi eventi che porteranno alla cessazione definitiva della sua attività. LEGGI ANCHE > Lo strumento di Google che, tramite l’AI, permette di verificare la salute della pelle «Microsoft Edge include la modalità(“modalità IE”), in modo da poter accedere a siti Web e applicazioni legacy basati sudirettamente da Microsoft Edge – si legge sul blog di Windows -. Con Microsoft Edge in grado di assumersi questa ...

