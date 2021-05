Giornata mondiale delle api: ecco perché sono così importanti per noi (Di giovedì 20 maggio 2021) C’è una frase, attribuita erroneamente ad Albert Einstein, che cela dietro al suo significato una grande verità che riguarda la vita delle api, e la nostra: “Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”. Indipendentemente da chi ha pronunciato questa affermazione, è chiaro che costui aveva ben chiaro il ruolo fondamentale nell’ecosistema di questi insetti impollinatori. E aveva ragione da vedere. Il valore inestimabile delle api è strettamente correlato alla sopravvivenza dell’essere umano e del pianeta intero. Per ricordarlo, e per celebrare il loro ruolo fondamentale, è stata istituita la Giornata mondiale delle api, il World Bee Day. Istituita nel 2017 dall’Onu, questa Giornata è stata fondata in onore di Anton Jansa, un ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 maggio 2021) C’è una frase, attribuita erroneamente ad Albert Einstein, che cela dietro al suo significato una grande verità che riguarda la vitaapi, e la nostra: “Se l’ape scomparisse dalla faccia della terra, all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”. Indipendentemente da chi ha pronunciato questa affermazione, è chiaro che costui aveva ben chiaro il ruolo fondamentale nell’ecosistema di questi insetti impollinatori. E aveva ragione da vedere. Il valore inestimabileapi è strettamente correlato alla sopravvivenza dell’essere umano e del pianeta intero. Per ricordarlo, e per celebrare il loro ruolo fondamentale, è stata istituita laapi, il World Bee Day. Istituita nel 2017 dall’Onu, questaè stata fondata in onore di Anton Jansa, un ...

