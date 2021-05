Giornata api – Centinaio | Ristoro a produttori di miele

(Di giovedì 20 maggio 2021) – “Quando nei prossimi giorni il Decreto Sostegni Bis arriverà in Aula presenteremo, d’accordo con il ministro Patuanelli, un emendamento che consentirà di dare uneconomico anche aidiche sono stati pesantemente colpiti dalle gelate delle scorse settimane”. Lo ha annunciato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco, nel corso del Tavolo delconvocato al Mipaaf in occasione dellamondiale delle Api. “In unacome questa – ha dichiarato– è un’ottima notizia, è un passaggio molto significativo perché in passato non erano state prese misure simili. Se non ci fossero allevatori esono convinto che non avremmo un numero così ...

Advertising

M5S_Europa : La Giornata Mondiale delle #Api riguarda tutti. Se scomparissero a farne le spese sarebbe l'#ambiente, ma anche il… - enpaonlus : Leggi questo articolo: World Bee Day, la Giornata mondiale delle api. Ogni vita sul pianeta dipende dalla loro. ?… - greenMe_it : Giornata mondiale delle api, come nasce e perché è il 20 magguo - CorrierePievese : Città della Pieve. Giornata mondiale api, presto un rifugio per api solitarie. - - Majden3 : RT @M5S_Europa: La Giornata Mondiale delle #Api riguarda tutti. Se scomparissero a farne le spese sarebbe l'#ambiente, ma anche il cibo su… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata api

... bombe d'acqua, violente grandinate e gelo in piena primavera, come emerge dall'analisi della Coldiretti in occasione dellamondiale delle(banca dati dell'European Severe Weather ..."In occasione dellamondiale dellerilanciamo dalle rotonde fiorite di facelia la campagna per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di piante e fiori nel contesto urbano " ha detto ...Inverni miti e gelate primaverili mettono in difficoltà un settore che deve già combattere con il dilagare del prodotto estero. Ma cresce il numero degli apicoltori ...La metà di tutti gli insetti in Svizzera - non solo le api quindi - sarebbe minacciata. I contadini si descrivono come protettori di questi insetti, mentre gli apicoltori lanciano l’allarme. La ...