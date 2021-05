Fisco | Orfini | ' ma non è mai momento redistribuire? Bene Letta'

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Curioso che in questo paese non arrivi mai ildila ricchezza. E nemmeno quello di restituire qualcosa ai più giovani.ha fatto Enricoad aprire la discussione". Lo scrive Matteodel Pd su twitter.

... il precedente Ma in che forma potrebbe essere realizzata la patrimoniale? Durante lo scorso esecutivo il tema è stato sollevato da Nicola Fratorianni (Sinistra Italiana " LeU) e Matteo(PD) ......La proposta circolata alcuni mesi fa su una nuova patrimoniale fu dei deputati Matteo(... A far discutere sarà inevitabilmente anche ilsul mattone, su cui già in questi giorni ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Curioso che in questo paese non arrivi mai il momento di redistribuire la ricchezza. E nemmeno quello di restituire qualcosa ai più giovani. Bene ha fatto Enrico Letta ad ...