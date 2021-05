**Fisco: Letta, 'buona strada chiedere all'1% ricco di aiutare i giovani'** (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Finanziare la dote ai 18enni a debito, con i loro soldi, è prenderli in giro. Altro è chiedere alla parte più ricca della popolazione, l'1%, che ha la maggior parte della ricchezza del Paese, di dare un contributo e aiutare i più giovani con un piccolo intervento. E' la buona strada da percorrere e un segno attenzione ai 18enni che son disperati". Lo ha detto Enrico Letta in un webinar sulla precarietà. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Finanziare la dote ai 18enni a debito, con i loro soldi, è prenderli in giro. Altro èalla parte più ricca della popolazione, l'1%, che ha la maggior parte della ricchezza del Paese, di dare un contributo ei piùcon un piccolo intervento. E' lada percorrere e un segno attenzione ai 18enni che son disperati". Lo ha detto Enricoin un webinar sulla precarietà.

