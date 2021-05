Fir Campania | Giuseppe Calicchio unico candidato alla presidenza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’Assemblea Ordinaria Regionale Elettiva di sabato 29 maggio per il rinnovo del Consiglio del Comitato campano della Federazione Italiana Rugby, avrà un solo concorrente per la carica di Presidente:, consulente aziendale classe ’75 ed ex atleta del Rugby Benevento. La Commissione Verifica Poteri, preso atto delle candidature pervenute entro le ore 12 di ieri mercoledì 19 maggio, si è insediata stamani per appurare la correttezza degli incartamenti presentati dagli aspiranti consiglieri e presidenti. È risultata non ammissibile la candidatura di Pasquale De Dilectis, Presidente dell’Amatori Torre del Greco e consigliere uscente, a causa del numero eccessivo di allegati relativi alle schede di presentazione in quota tecnici. Tutte approvate invece le candidature agli incarichi di consigliere ...