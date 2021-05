Ergastolo al barelliere che uccideva i malati in ambulanza (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Carcere a vita per omicidio volontario al barelliere Davide Garofalo, di 46 anni, accusato di avere iniettato dell'aria in vena ad almeno tre persone per poi vendere ai familiari i servizi di onoranze funebri. Il reato gli è stato contestato con l'aggravante di avere agevolato gli interessi di Cosa nostra. E' la sentenza di primo grado, presidente Sebastiano Mignemi, dell'inchiesta sull'ambulanza della morte di Biancavilla, nel Catanese. L'indagine fu avviata nel 2017 sulla base delle dichiarazioni di un pentito, che al programma televisivo "Le Iene", svelò il retroscena inquietante di un paese, Biancavilla, in cui la "gente non moriva per mano di Dio" ma per "far guadagnare 300 euro, invece di 30 o 50". Tra le vittime accertate vi erano una donna e un uomo molto anziani e un 55enne deceduto nel 2015. Nell'inchiesta sono stati indagati altri ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Carcere a vita per omicidio volontario alDavide Garofalo, di 46 anni, accusato di avere iniettato dell'aria in vena ad almeno tre persone per poi vendere ai familiari i servizi di onoranze funebri. Il reato gli è stato contestato con l'aggravante di avere agevolato gli interessi di Cosa nostra. E' la sentenza di primo grado, presidente Sebastiano Mignemi, dell'inchiesta sull'della morte di Biancavilla, nel Catanese. L'indagine fu avviata nel 2017 sulla base delle dichiarazioni di un pentito, che al programma televisivo "Le Iene", svelò il retroscena inquietante di un paese, Biancavilla, in cui la "gente non moriva per mano di Dio" ma per "far guadagnare 300 euro, invece di 30 o 50". Tra le vittime accertate vi erano una donna e un uomo molto anziani e un 55enne deceduto nel 2015. Nell'inchiesta sono stati indagati altri ...

