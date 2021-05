Disavventura per Alessia Marcuzzi, minacciata di morte e vittima di una truffa: cosa è successo (Di giovedì 20 maggio 2021) Brutti pensieri annebbiano la mente di Alessia Marcuzzi. La conduttrice de “Le Iene” è stata vittima di un furto d’identità: un profilo social si è finto di essere la showgirl e di parlare per lei, cercando di truffare le persone. La Disavventura è stata raccontata dalla diretta interessata tra le pagine del settimanale «Oggi» in edicola. Si trattava di un account su Twitter che tentava di raggirare i fan della presentatrice. leggi anche l’articolo —> Chi è Alessia Marcuzzi, vita privata e carriera: tutto sulla nota conduttrice italiana Disavventura per Alessia Marcuzzi: minacciata di morte e vittima di una truffa «Non soltanto sono basita da ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Brutti pensieri annebbiano la mente di. La conduttrice de “Le Iene” è statadi un furto d’identità: un profilo social si è finto di essere la showgirl e di parlare per lei, cercando dire le persone. Laè stata raccontata dalla diretta interessata tra le pagine del settimanale «Oggi» in edicola. Si trattava di un account su Twitter che tentava di raggirare i fan della presentatrice. leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata e carriera: tutto sulla nota conduttrice italianaperdidi una«Non soltanto sono basita da ...

Advertising

luisaMononoke : RT @pettymagpie: Sapete che io aborro il Twitter del Dolore, le Carrambate, le DeFilippate, dio non voglia le d'Ursate! Non darò tante spie… - credendo_vides_ : RT @pettymagpie: Sapete che io aborro il Twitter del Dolore, le Carrambate, le DeFilippate, dio non voglia le d'Ursate! Non darò tante spie… - Avv_Mant : RT @pettymagpie: Sapete che io aborro il Twitter del Dolore, le Carrambate, le DeFilippate, dio non voglia le d'Ursate! Non darò tante spie… - andabrez : RT @pettymagpie: Sapete che io aborro il Twitter del Dolore, le Carrambate, le DeFilippate, dio non voglia le d'Ursate! Non darò tante spie… - criz_bi : RT @pettymagpie: Sapete che io aborro il Twitter del Dolore, le Carrambate, le DeFilippate, dio non voglia le d'Ursate! Non darò tante spie… -