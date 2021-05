Covid | 5 741 nuovi casi in 24 ore 164 decessi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid 741

Sono 5.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ... Sono 1.544 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, in calo di 99 ...Sono 5.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.506 . Sono invece 164 le vittime in un giorno, mentre ieri erano ...Sono 5.741 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.506 . Sono invece ...ROMA – Sono 5.741 i casi nelle ultime 24 ore, contro i 5.506 di ieri. Con 251.037 tamponi, 36mila in meno rispetto a ieri, il tasso di positività sale a 2,3% (ieri 1,9%). I decessi sono 164 (ieri 149) ...