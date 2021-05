Come sarebbe dare del “loro” a Demi Lovato (Di giovedì 20 maggio 2021) Demi Lovato, cantante pop: “Sono binaria, rivolgetemi a me col pronome ‘loro’”. Una volta ai megalomani bastava dare del voi, ma i tempi cambiano. Noi ci adeguiamo ed anzi segnaliamo il sessismo inaccettabile di Wikipedia, enciclopedia “libera”, che, nella sua scheda, ancora si ostina a chiamarla col pronome singolo e per giunta femminile. Contando di far cosa gradita, ci permettiamo pertanto di aggiornare la voce Come segue. “Demi Lovato, all’anagrafe Demetria Devonne Lovato (Albuquerque, 20 agosto 1992, sono delle cantautric* e attric* statunitensi. Hanno esordito durante le infanzie nel programma Barney & Friends, ma hanno ottenuto notorietà grazie ai ruoli ottenuti nella pellicola prodotta dalla Disney Camp Rock e al fortunato singolo da essa ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 20 maggio 2021), cantante pop: “Sono binaria, rivolgetemi a me col pronome ‘’”. Una volta ai megalomani bastavadel voi, ma i tempi cambiano. Noi ci adeguiamo ed anzi segnaliamo il sessismo inaccettabile di Wikipedia, enciclopedia “libera”, che, nella sua scheda, ancora si ostina a chiamarla col pronome singolo e per giunta femminile. Contando di far cosa gradita, ci permettiamo pertanto di aggiornare la vocesegue. “, all’anagrafe Demetria Devonne(Albuquerque, 20 agosto 1992, sono delle cantautric* e attric* statunitensi. Hanno esordito durante le infanzie nel programma Barney & Friends, ma hanno ottenuto notorietà grazie ai ruoli ottenuti nella pellicola prodotta dalla Disney Camp Rock e al fortunato singolo da essa ...

Come sarebbe dare del "loro" a Demi Lovato

