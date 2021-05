Bonucci aveva fatto pressioni anche su Castrovilli per fargli cambiare agente (Di giovedì 20 maggio 2021) La Figc sta indagando sulla World Soccer Agency, l’agenzia di Alessandro Lucci, per le pressioni messe in atto dal suo assistito Leonardo Bonucci per guadagnare la procura di altri calciatori. Stando a quanto riporta il Corriere Fiorentino, tra questi ci sarebbe anche Gaetano Castrovilli, centrocampista viola. Tuttavia, al momento non si sono registrati cambi di procura per il giocatore, attualmente assistito da Michelangelo Minieri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 maggio 2021) La Figc sta indagando sulla World Soccer Agency, l’agenzia di Alessandro Lucci, per lemesse in atto dal suo assistito Leonardoper guadagnare la procura di altri calciatori. Stando a quanto riporta il Corriere Fiorentino, tra questi ci sarebbeGaetano, centrocampista viola. Tuttavia, al momento non si sono registrati cambi di procura per il giocatore, attualmente assistito da Michelangelo Minieri. L'articolo ilNapolista.

