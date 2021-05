Benevento in Serie B, il presidente Vigorito vuole punire i giocatori: in pullman fino a Torino (Di giovedì 20 maggio 2021) Rabbia del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, nei confronti dei propri giocatori dopo la retrocessione matematica in Serie B. Il numero uno del club sannita, secondo quanto riporta l’Ansa, vorrebbe punire la squadra e costringere lo staff tecnico a raggiungere Torino, dove si giocherà una partita divenuta ininfluente, a bordo del pullman societario e non di un volo charter. L’idea è stata suggerita proprio dai tifosi delle streghe con un comunicato firmato dalla curva sud: “Abbiamo sentito dire che a Torino possa essere utilizzata la Primavera. Non siamo d’accordo. La squadra ha viaggiato tutto l’anno in comodi voli charter, ci auguriamo che questa volta vada con un ‘modesto’ pullman societario”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Rabbia deldel, Oreste, nei confronti dei propridopo la retrocessione matematica inB. Il numero uno del club sannita, secondo quanto riporta l’Ansa, vorrebbela squadra e costringere lo staff tecnico a raggiungere, dove si giocherà una partita divenuta ininfluente, a bordo delsocietario e non di un volo charter. L’idea è stata suggerita proprio dai tifosi delle streghe con un comunicato firmato dalla curva sud: “Abbiamo sentito dire che apossa essere utilizzata la Primavera. Non siamo d’accordo. La squadra ha viaggiato tutto l’anno in comodi voli charter, ci auguriamo che questa volta vada con un ‘modesto’societario”. ...

