Arte in streaming: rilanciare il settore dopo il lockdown (Di giovedì 20 maggio 2021) La pandemia ha reso più difficile ai talenti esibirsi e avvicinare il pubblico, nonostante la creatività abbia trovato nuovi spunti nel lockdown. Il desiderio di comunicare le proprie idee trova nell’Arte in streaming una soluzione condivisa e apprezzata. Alla scoperta di Santiago Ribeiro: il surrealismo in pandemia Quali contenuti d’Arte in streaming proporre? Negli ultimi Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) La pandemia ha reso più difficile ai talenti esibirsi e avvicinare il pubblico, nonostante la creatività abbia trovato nuovi spunti nel. Il desiderio di comunicare le proprie idee trova nell’inuna soluzione condivisa e apprezzata. Alla scoperta di Santiago Ribeiro: il surrealismo in pandemia Quali contenuti d’inproporre? Negli ultimi

Advertising

ARTEita : ??Per molti, lo streaming è l'ancora di salvezza per l'industria musicale. Grazie a piattaforme come Spotify, il con… - lealidelbrujo : Questa sera ore 21:00 PAOLO FACCHINI in Multi-streaming presenta: 'ARTE MARZIALE E RICERCA INTERIORE', sui canali Y… - unisiena : #Hackathons Progetto Recovi-ew. Apertura dei tavoli tematici: ?Comunicare l'autenticità del cibo tra arte e scienza… - MariaMusto19 : RT @ARTEita: ??Per molti, lo streaming è l'ancora di salvezza per l'industria musicale. Grazie a piattaforme come Spotify, il consumo di bra… - ARTEita : ??Per molti, lo streaming è l'ancora di salvezza per l'industria musicale. Grazie a piattaforme come Spotify, il con… -