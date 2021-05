Approvato il codice Cispe | Aruba | “Protetti i dati on line | tutelati i diritti dei cittadini europei”

(Di giovedì 20 maggio 2021), tra i membri fondatori del(Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), annuncia l’approvazione deldi Condotta, il primopaneuropeo nato per uniformare la regolamentazione in ambito cloud, in conformità con il GDPR, con l’obiettivo principale di permettere aie alle imprese europee di proteggere i propripersonali all’interno dello Spazio economico europeo. L’approvazione è stata confermata dalla European Data Protection Board (EDPB). Ildeldefinisce le migliori procedure e fornisce unaa guida concreta in modo che i cloud provider possano elevare gli standard di protezione deie fornire trasparenza ai propri clienti ...

il Cispe, ora dati nel cloud più sicuri il primo di condotta Cispe per uniformare la regolamentazione in ambito cloud, in conformità con il Gdpr , con l'obiettivo Approvato in Europa il primo Codice di Condotta CISPE per la protezione dei dati nell'ecosistema cloud in conformità al Gdpr.