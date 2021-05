Amministrative | Salvini “Lunedì vertice dei leader del centrodestra”

(Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilcon idiper discutere diè previsto. Lo ha confermato ildella Lega Matteoad Agorà su Rai3.“Abbiamo una riunioneprossimo: ci sono diverse donne e uomini di alto profilo che si sono messi a disposizione, però per correttezza ne parliamo prima con loro e con gli alleati”, ha detto, che ha ricordato: “Bertolaso e Albertini sono due straordinarie persone che però alla fine hanno scelto di dare una mano, sicuramente, ma non in prima persona. Sono sicuro che comunque la voglia di cambiamento dei romani e dei milanesi, così come dei torinesi e dei napoletani, non rimarrà insoddisfatta perchè ilunito penso ...

Così il segretario della Lega, Matteo, sulle. 'Sono sicuro che la voglia di cambiamento dei cittadini romani, milanesi, torinesi, sarà soddisfatta. Abbiamo come centrodestra ......'abbiamo una riunione lunedì prossimo' tra i leader di centrodestra per discutere di... Lo ha detto il leader della Lega Matteoconfermando l'appuntamento per il vertice di lunedì ...Continua incessante l’attività della Lega sul territorio calabrese per una radicazione capillare del partito e per rafforzare la struttura politica ed amministrativa. Un progetto importante voluto ...ROMA (ITALPRESS) – Il vertice con i leader di centrodestra per discutere di amministrative è previsto lunedì. Lo ha confermato il leader della Lega Matteo Salvini ad Agorà su Rai3.“Abbiamo una riunion ...