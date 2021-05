(Di venerdì 21 maggio 2021) Il mondo del fumetto giapponese ha perso uno dei suoi protagonisti più importanti, all’età di 54 anni infatti se n’è andato, stroncato da una dissezione aortica, creatore del manga Berserk. Come spesso accade nel mondo delle arti e dello spettacolo giapponese, la notizia della morte dell’artista è stata resa nota solo nella giornata di ieri, il decesso risale però allo scorso 6 maggio, con il funerale che è già stato svolto in forma privata dalla famiglia. Di solito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Corriere : Addio a Kentaro Miura: il suo manga «Berserk» dopo 32 anni resterà senza un finale - Agenzia_Ansa : Addio a Kentaro Miura, autore del guerriero manga Bersek #ANSA - La7tv : #la7retweet Addio Kentaro Miura: il suo manga 'Berserk' rimarrà senza un finale. Il fumettista giapponese aveva 54… - CeciliaCorradi : RT @Corriere: Addio a Kentaro Miura: il suo manga «Berserk» dopo 32 anni resterà senza un finale - simonafabbris : RT @ilmanifesto: Addio a Kentaro Miura, morto a 54 anni uno dei maggiori protagonisti del fumetto giapponese, autore del manga Berserk seri… -

Miura, autore del celebre manga "Berserk". Scomparso all'età di 54 anni, la sua morte è stata annunciata giovedì scorso dal team della rivista manga Young Animal, che da oltre trent'...'Secondo le prime informazioni, il ProfessorMiura, autore di Berserk, è morto il 6 maggio 2021 per via di una dissezione aortica acuta. Vogliamo esprimere il nostro rispetto e la nostra ...Sui social media, fioccano i tributi e i saluti a Kentaro Miura, l'autore di Berserk. Ecco i messaggi più toccanti.Il mangaka si è spento il 6 maggio scorso a causa di una grave patologia cardiaca che ha interessato l’aorta. La storia che poi sarebbe divenuta nota con il titolo di Berserk – The Prototype, esce nel ...