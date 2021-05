A Taranto fervono i preparativi per SailGP: sbarcati i container e al via il 28 maggio le attività del programma ‘Inspire’, dedicato ai giovani del territorio (Di giovedì 20 maggio 2021) sbarcati i container dei catamarani volanti F50 che si sfideranno a Taranto il weekend del 5 e 6 giugno nell’Italy Sail Grand Prix, il secondo degli otto eventi previsti dalla stagione 2 di SailGP. E, mentre iniziano i lavori di assemblaggio delle imbarcazioni, fervono i preparativi anche per ‘Inspire’, il programma di iniziative collaterali che SailGP dedica ai territori toccati dal circuito per lasciare un’eredità positiva alle generazioni future. attività di apprendimento, esperienze formative e competizioni veliche inizieranno il 28 maggio, una settimana prima del grande evento che rilancerà l’immagine di Taranto nei tanti paesi del mondo in cui le regate saranno trasmesse. In ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 20 maggio 2021)dei catamarani volanti F50 che si sfideranno ail weekend del 5 e 6 giugno nell’Italy Sail Grand Prix, il secondo degli otto eventi previsti dalla stagione 2 di. E, mentre iniziano i lavori di assemblaggio delle imbarcazioni,anche per, ildi iniziative collaterali chededica ai territori toccati dal circuito per lasciare un’eredità positiva alle generazioni future.di apprendimento, esperienze formative e competizioni veliche inizieranno il 28, una settimana prima del grande evento che rilancerà l’immagine dinei tanti paesi del mondo in cui le regate saranno trasmesse. In ...

