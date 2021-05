100 mln alle attività chiuse Su Affari il testo che arriva in Cdm

(Di giovedì 20 maggio 2021) E' di 77 articoli la bozza del decreto Sostegni bis che arriverà questa mattina in Consiglio dei ministri. Il provvedimento contiene i ristori a fondo perduto, misure per la liquidità, un pacchetto per il lavoro, il rifinanziamento del Rem, fino ad uno stanziamento ad... Segui sutaliani.it

raffaellapaita : Finalmente con il Dl Sostegni bis arrivano le risorse indispensabili al settore aereo e aeroportuale. L'incremento di 1…

Le partecipate di LVenture Group hanno raccoltomilioni di euro, di cui 20 milioni di euro investiti direttamente dalla societa'. Le sei nuove startup del portafoglio di LVenture Group sono state ......5nel 2021 e 3,3nel 2022). VACCINI 'Le regioni e province autonome possono prevedere anche ...milioni per il fondo di compensazione a favore del settore aereo e 300 milioni per quello di ...GENOVA, 20 MAG - Banca Passadore nel 2020 ha registrato un utile netto di 28,7 milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente. Si tratta del miglior risultato di esercizio nella st ...PESCARA – Ammontano ad oltre 17 milioni di euro le risorse in favore del turismo montano abruzzese previste nel Decreto Sostegni bis approvato nel pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Lo annuncia l’ ...