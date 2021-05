Zaccagni | l’agente | “Sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli | ma il mercato per ora è fermo”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 maggio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fausto Pari, agente died ex calciatore di Sampdoria e: “Ilper ora è completamente, le squadre devono capire quale sarà il budget a disposizione in base al piazzamento in campionato.unper il, in un 4-2-3-1 può giocare in tutti e tre i ruoli dietro alla punta, in un 4-3-3 può giocare sia da mezzala sia da esterno offensivo. La sua posizione naturale, a mio avviso, è quella di mezzala. Vignato e Raspadori stanno dando grandi soddisfazioni non solo alla mia agenzia, ma anche e soprattutto alle squadre in cui stanno giocando. Il loro futuro è sicuramente roseo. Vignato è più agile e meno ...