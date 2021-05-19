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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2021 ore 10 | 30

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Viabilità 19 MAGGIO 2021 ORE 10.20 – ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI ASTRAL ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2021 ore 10:30 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Viabilità 19 MAGGIO 2021 ORE 10.20 – ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE DA TRIONFALE A CASSIA E PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E ARDEATINA. IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA CASILINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA BREVI INCOLONNAMENTI TRA SETTEVENE E MONTEROSI IN DIREZIONE DI VITERBO PER LAVORI IN ZONA PER INCIDENTE CODE SULLA PROVINCIALE CAMPAGNANESE ALL’ALTEZZA DELL’ISOLA ECOLOGICA DI MORLUPO CI SPOSTIAMO A SUD SEMPRE PER LAVORI SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA BORGO MONTELLO E STRADA FOSSETTO IN DIREZIONE DI Roma SULLA ...
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