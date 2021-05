Vaccini anche a 12-15enni, Speranza apre: "Il 28 maggio l'ok dell'Ema per utilizzare Pfizer" (Di mercoledì 19 maggio 2021) «Affrontiamo un tema che è di particolare attenzione, molto delicato, ovvero l’estensione alle fasce più giovani. Come noto i Vaccini hanno una limitazione anagrafica, da 16 anni Pfizer e da 18 gli... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 maggio 2021) «Affrontiamo un tema che è di particolare attenzione, molto delicato, ovvero l’estensione alle fasce più giovani. Come noto ihanno una limitazione anagrafica, da 16 annie da 18 gli...

