Un uomo rinnovato – incontro con Diego Maradona (Di mercoledì 19 maggio 2021) Su concessione dell'editore, pubblichiamo un estratto di "Maradona: non sarò mai un uomo comune. Il calcio ai tempi di Diego", di Gianni Minà, uscito per Minimum Fax. «A quarantacinque anni mi sento un uomo rinnovato, Gianni. rinnovato perché ho avuto tanti problemi, ma mi sono rialzato grazie all'aiuto delle mie due figlie, Dalma e Giannina. Se penso che loro due sono qui, e che io sto parlando con te… Ero praticamente morto. Dalma mi ha raccontato che la piccola Giannina, quando il cuore mi si era quasi fermato, ha esclamato: "Papà non mi lasciare, io sono piccola"». Il Diego Maradona che ho davanti ha un viso quasi disteso, è dimagrito, lucido, appassionato. Sembra davvero che abbia vinto la sua battaglia con i mille problemi, fisici e ...

