Tomb Raider | Obsidian è il titolo provvisorio del sequel

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono passati quasi quattro mesi da quando è stato confermato che Misha Green è stata scelta come nuovo regista e sceneggiatore per l’imminentedidella MGM. Quali novità ci sono su2? Ora Green è su Twitter per condividere finalmente un nuovo aggiornamento riguardante il progetto senzaguidato da Alicia Vikander. Nel suo post, la creatrice di Lovecraft Country ha confermato di aver già completato la sua prima bozza della sceneggiatura, rivelando anche che l’attualeper ilè “”. Il progetto Come ha detto Green, il progetto ha ancora molta strada da fare prima di fare il suo debutto sul grande schermo. La maggior parte delle ...