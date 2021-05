Sinner-Karatsev oggi, ATP Lione: nuovo orario 19 maggio, tv, programma, streaming (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo il rinvio di ieri, oggi, mercoledì 19 maggio, il torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon tennis 2021, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Lione, in Francia, vedrà giocarsi gli ultimi due incontri del primo turno ed i primi quattro del secondo del tabellone principale di singolare maschile. LIVE Sinner-Karatsev, ATP Lione in DIRETTA: nuovo orario, la pioggia darà una tregua? In uno dei due match odierni dei sedicesimi, che si sarebbe dovuto giocare ieri, ma che è stato rinviato ad oggi causa maltempo, è in programma la sfida tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 6 del seeding, ed il russo Aslan Karatsev, nel secondo match dalle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo il rinvio di ieri,, mercoledì 19, il torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon tennis 2021, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Francia, vedrà giocarsi gli ultimi due incontri del primo turno ed i primi quattro del secondo del tabellone principale di singolare maschile. LIVE, ATPin DIRETTA:, la pia darà una tregua? In uno dei due match odierni dei sedicesimi, che si sarebbe dovuto giocare ieri, ma che è stato rinviato adcausa maltempo, è inla sfida tra l’azzurro Jannik, numero 6 del seeding, ed il russo Aslan, nel secondo match dalle ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sinner-Karatsev, risultato in tempo reale Atp Lione 2021: inizio ore 12.30 - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Sinner vs Karatsev rinviata a domani #Lione #OpenParc - 1987_Lorenza : RT @Alenize82: Il match di Jannik #Sinner contro #Karatsev a #Lione è rimandato a domani causa pioggia #Atp #Tennis - infoitsport : LIVE - SINNER-Karatsev 0-0, Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - infoitsport : Atp Lione 2021, la pioggia fa slittare l'inizio di Sinner-Karatsev - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA -