Quirinale | Mattarella | “Tra 8 mesi potrò riposarmi”

Advertising

Quirinale : Presidente #Mattarella: profondamente addolorato dalla morte di #FrancoBattiato, artista colto e raffinato. Con il… - Quirinale : #Brescia, #Mattarella: questo è il tempo del rilancio, anche in onore delle vittime; è il tempo della ripresa; è il… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di #Brescia - chia_ghia7 : RT @gadlernertweet: #Mattarella ai bambini di una scuola primaria di Roma: 'Io sono vecchio, tra otto mesi potrò riposarmi'. Il nostro pres… - maddalena2471 : RT @gadlernertweet: #Mattarella ai bambini di una scuola primaria di Roma: 'Io sono vecchio, tra otto mesi potrò riposarmi'. Il nostro pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella

Agenzia ANSA

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiorispondendo alle domande di alcuni bambini in una scuola primaria di Roma, in occasione della presentazione de 'Il mio diario', l'agenda ...Dopo una battuta sulla situazione in vista del post- "Si è anche iniziato a parlare ... Per questo Salvini vorrebbe andare al voto prima con Draghi al".“Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi“, così Mattarella ha annunciato che tra otto mesi il suo mandato di presidente termina. “Quando mi hanno eletto al Quirinale mi sono preoccupato ..."Quando mi hanno eletto al Quirinale mi sono preoccupato perché sapevo quanto era impegnativo il compito", ha detto Sergio Mattarella, parlando con degli alunni di una scuola primaria di Roma ...