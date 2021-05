Quanto ci mancano De Michelis e la sua realpolitik. Scrive Pellicciari (Di mercoledì 19 maggio 2021) Due avvenimenti recenti, all’apparenza con poco in comune, ispirano una riflessione sull’incidenza attuale della politica estera italiana in Europa. Sono il Consiglio Affari Esteri sui Balcani Occidentali tenutosi il 10 maggio a Bruxelles ed il ricorrere del secondo anniversario della scomparsa di Gianni De Michelis, titolare della Farnesina dal 1989 al 1992. Non servono sofisticate comparazioni per affermare, con serena obiettività, che il peso specifico della politica estera italiana in questi tre decenni è calato, nonostante le qualità del suo personale diplomatico siano rimaste al livello della sua fama. Meno scontate sono origini e ragioni di questa marginalizzazione, di cui si parla ancora poco, accettata come dato ineludibile e drammatizzata col tipico fatalismo catastrofista nostrano che stende veli pessimisti su tutto. Passato, presente e futuro. La tesi qui ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 maggio 2021) Due avvenimenti recenti, all’apparenza con poco in comune, ispirano una riflessione sull’incidenza attuale della politica estera italiana in Europa. Sono il Consiglio Affari Esteri sui Balcani Occidentali tenutosi il 10 maggio a Bruxelles ed il ricorrere del secondo anniversario della scomparsa di Gianni De, titolare della Farnesina dal 1989 al 1992. Non servono sofisticate comparazioni per affermare, con serena obiettività, che il peso specifico della politica estera italiana in questi tre decenni è calato, nonostante le qualità del suo personale diplomatico siano rimaste al livello della sua fama. Meno scontate sono origini e ragioni di questa marginalizzazione, di cui si parla ancora poco, accettata come dato ineludibile e drammatizzata col tipico fatalismo catastrofista nostrano che stende veli pessimisti su tutto. Passato, presente e futuro. La tesi qui ...

Advertising

solovotarelou : RT @scusatenonloso: non importa quanto mi mancano perché nulla potrà mai farmi desiderare questo i vote #Louies for #BestFanArmy at the #… - SerenoSteno : @f_chinellato @AlekosPrete @Anpinazionale @PBerizzi @ISentinellidi @SI_sinistra @Artventuno @emanuelefiano… - fireworkssun : Si sono proprio scelti, mi sento male quanto mi mancano - renny17101 : RT @scusatenonloso: non importa quanto mi mancano perché nulla potrà mai farmi desiderare questo i vote #Louies for #BestFanArmy at the #… - babygiadaa : RT @scusatenonloso: non importa quanto mi mancano perché nulla potrà mai farmi desiderare questo i vote #Louies for #BestFanArmy at the #… -