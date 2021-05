Porsche Cayenne - Al volante della futura hyper-Suv (Di giovedì 20 maggio 2021) Una delle grandi certezze del porschismo planetario è che tra due 911 c'è sempre posto per un'altra 911. Ed è così che ogni generazione della più immortale delle sportive dà vita a una straordinaria successione di versioni capaci di tenere incollati gli appassionati nonostante la quasi totale prevedibilità del copione. Che poi, per calare il discorso nella realtà, è ciò che sta prendendo il via, proprio in queste settimane, con l'introduzione della GT3 su base 992. Estensione naturale in tempi di Sport Utility, una cosa del genere sta per accadere con la Cayenne. Dalla prossima estate, per essere precisi, la gamma si arricchirà infatti di una versione che verrebbe da definire estrema, se la Casa non ci tenesse a sottolineare che si tratta comunque di una vettura pensata per un utilizzo quotidiano. Oltre 600 CV. Sarebbe normale, a ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 maggio 2021) Una delle grandi certezze del porschismo planetario è che tra due 911 c'è sempre posto per un'altra 911. Ed è così che ogni generazionepiù immortale delle sportive dà vita a una straordinaria successione di versioni capaci di tenere incollati gli appassionati nonostante la quasi totale prevedibilità del copione. Che poi, per calare il discorso nella realtà, è ciò che sta prendendo il via, proprio in queste settimane, con l'introduzioneGT3 su base 992. Estensione naturale in tempi di Sport Utility, una cosa del genere sta per accadere con la. Dalla prossima estate, per essere precisi, la gamma si arricchirà infatti di una versione che verrebbe da definire estrema, se la Casa non ci tenesse a sottolineare che si tratta comunque di una vettura pensata per un utilizzo quotidiano. Oltre 600 CV. Sarebbe normale, a ...

Advertising

dinoadduci : Porsche Cayenne - Al volante della futura hyper-Suv - quattroruote : Abbiamo guidato la nuova versione estrema della #Porsche #Cayenne: il suo nome sarà svelato nei prossimi mesi, così… - il_Maggiore : @GesuKrishna Anni fa, durante una delle prime Notti Rosa in riviera romagnola, vidi un Porsche Cayenne rosa, credo comprato a bella posta. - 930RB : RT @accessoricarro1: COFANO IN FIBRA DI CARBONIO Porsche Cayenne 2009-2010 - accessoricarro1 : COFANO IN FIBRA DI CARBONIO Porsche Cayenne 2009-2010 -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Cayenne Porsche Cayenne - Al volante della futura hyper - Suv La quale, chilometro dopo chilometro ci porta ad Hockenheim, dove da un paio d'anni i fasti della Formula 1 di un tempo hanno lasciato spazio a un Porsche Experience Center. Ed è lì che la Cayenne ha ...

Le più belle supercar modificate da Mansory: qual è la regina? Non mancano infine esemplari davvero 'fuori dal comune', come la Mercedes SLR 'Renovatio' tutta d'oro, le due Porsche 911 Turbo S e Cayenne Coupé con carrozzeria arancione e, dulcis in fundo, anche ...

Porsche Cayenne: al volante della futura hyper-Suv - Quattroruote.it Quattroruote Porsche sfida Lamborghini Urus con una super Cayenne Il marchio tedesco ha lavorato allo sviluppo di una versione ad alte prestazioni di Cayenne, con il V8 di Porsche che ora toccherebbe i 640 CV ...

Porsche Cayenne - Luis Alberto I grandi campioni della serie A e le loro supercar che in qualche caso valgono milioni di euro Un altro appassionato di motori è Luis Alberto, senza peraltro esagerare con le supercar. Il fantasista s ...

La quale, chilometro dopo chilometro ci porta ad Hockenheim, dove da un paio d'anni i fasti della Formula 1 di un tempo hanno lasciato spazio a unExperience Center. Ed è lì che laha ...Non mancano infine esemplari davvero 'fuori dal comune', come la Mercedes SLR 'Renovatio' tutta d'oro, le due911 Turbo S eCoupé con carrozzeria arancione e, dulcis in fundo, anche ...Il marchio tedesco ha lavorato allo sviluppo di una versione ad alte prestazioni di Cayenne, con il V8 di Porsche che ora toccherebbe i 640 CV ...I grandi campioni della serie A e le loro supercar che in qualche caso valgono milioni di euro Un altro appassionato di motori è Luis Alberto, senza peraltro esagerare con le supercar. Il fantasista s ...