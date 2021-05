Poche e sempre più costose, il mondo a caccia di materie prime (Di mercoledì 19 maggio 2021) Legname, ferro, acciaio, rame, greggio, soia, grano: non c’è materia prima che negli ultimi mesi non abbia visto lievitare il suo costo via via che le speranze di una uscita dalla pandemia si sono fatte concrete grazie ai vaccini. Analisti e osservatori sono concordi: il prezzo in costante aumento e, soprattutto, la loro scarsa reperibilità rappresentano una seria minaccia per la ripresa post-Covid. Gli allarmi che stanno arrivando dal mondo produttivo confermano questi timori: il mondo edile vede a rischio la ripartenza del settore e l’efficacia di una delle misure cardine del Recovery Plan e dei fondi complementari, il Superbonus al 110%, a causa del prezzo del cemento e dei metalli; quello siderurgico fa i conti con costo e carenza dell’acciaio; la filiera dell’auto dà per scontate le difficoltà nel reperire i semiconduttori (chip) almeno fino al ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Legname, ferro, acciaio, rame, greggio, soia, grano: non c’è materia prima che negli ultimi mesi non abbia visto lievitare il suo costo via via che le speranze di una uscita dalla pandemia si sono fatte concrete grazie ai vaccini. Analisti e osservatori sono concordi: il prezzo in costante aumento e, soprattutto, la loro scarsa reperibilità rappresentano una seria minaccia per la ripresa post-Covid. Gli allarmi che stanno arrivando dalproduttivo confermano questi timori: iledile vede a rischio la ripartenza del settore e l’efficacia di una delle misure cardine del Recovery Plan e dei fondi complementari, il Superbonus al 110%, a causa del prezzo del cemento e dei metalli; quello siderurgico fa i conti con costo e carenza dell’acciaio; la filiera dell’auto dà per scontate le difficoltà nel reperire i semiconduttori (chip) almeno fino al ...

