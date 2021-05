Piero Pelù e Aldo Cazzullo in tour per rileggere la Divina Commedia in chiave rock (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da lunedì 7 giugno parte da Piazza Santa Croce, a Firenze, il tour di Piero Pelù e Aldo Cazzullo «A riveder le stelle», un racconto teatrale che unisce il rock alle parole di Dante. La “strana” coppia Aldo Cazzullo – Piero Pelù in tour con una rilettura in chiave rock di Dante Alighieri. Il debutto è per il 7 giugno a Firenze, Piazza Santa Croce. Il progetto, A riveder le stelle, è co-promosso dal Comune di Firenze e dall’Opera di Santa Croce con la collaborazione organizzativa del Teatro Puccini. La regia è di Angelo Generali mentre la produzione è di Corvino Produzioni – Sito Ufficiale. Lo spettacolo è tratto dal libro A riveder le stelle, Dante il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da lunedì 7 giugno parte da Piazza Santa Croce, a Firenze, ildi«A riveder le stelle», un racconto teatrale che unisce ilalle parole di Dante. La “strana” coppiaincon una rilettura indi Dante Alighieri. Il debutto è per il 7 giugno a Firenze, Piazza Santa Croce. Il progetto, A riveder le stelle, è co-promosso dal Comune di Firenze e dall’Opera di Santa Croce con la collaborazione organizzativa del Teatro Puccini. La regia è di Angelo Generali mentre la produzione è di Corvino Produzioni – Sito Ufficiale. Lo spettacolo è tratto dal libro A riveder le stelle, Dante il ...

