Pannella | la Camera lo ricorda | ‘era ovunque riteneva ci fosse giustizia’

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag (Adnkronos) – L’aula dellahato Marcoa 5 anni dalla sua scomparsa. Lo ha fatto con una serie di brevi interventi dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari inaugurata da quello di Roberto Giachetti, che ha suscitato subito l’applauso di Montecitorio nel momento stesso in cui ha pronunciato il nome del leader Radicale. “diceva che il ricordo delle azioni compiute da chi ci lascia vive nel tempo in chi cerca di portarle avanti”, ha detto Giachetti sottolineando tra l’altro: “reoggi vuol direre la storia del Paese, e anche il suo futuro. Penso al dibattito sulla libertà durante la pandemia. Fa ripensare a quello durante il terrorismo, quandoera contrario alle leggi ...

'Su iniziativa di @bobogiac i gruppi parlamentari allaricordano a cinque anni dalla scomparsa Marco #'. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Emanuele Fiano, facendo riferimento a Roberto Giachetti, di Iv.... rimpiangendo "le ore passate a parlare" con lui e Marco. Molti suoi interventi erano ... Insorsero in molti, inclusi gli allora presidenti die Senato, Laura Boldrini e Piero Grasso. E ...(Adnkronos) - (Adnkronos) - Secondo Simone Baldelli, di Forza Italia, "Pannella ha testimoniato qualcosa per cui al giorno d'oggi probabilmente lo stesso Pannella non solo andrebbe ricordato, ma forse ...Roma, 19 mag (Adnkronos) - "Su iniziativa di @bobogiac i gruppi parlamentari alla Camera ricordano a cinque anni dalla scomparsa Marco #Pannella". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Emanuele Fian ...