Operaio costretto a mentire a medico e infermiere per non risultare infortunio sul lavoro. (Di mercoledì 19 maggio 2021) Operaio incalzato da medico e infermiere confessa: costretto a mentire per non risultare infortunio sul lavoro. Aveva paura di essere licenziato. Operaio costretto a mentire a medico e infermiere per la paura di perdere il posto di lavoro. I fatti sono stati raccolti dal collega infermiere, impegnato nel pronto soccorso. Nonostante uno Statuto dei Lavoratori, nonostante un D.lgs. 81/2008 e nonostante una miriade di norme e integrazioni contrattuali per garantire il diritto del lavoro, ancora esistono lavoratori per i quali la dignità non viene garantita. L'Operaio lavorava a Prato, una delle città ...

