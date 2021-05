Mel Gibson e i Rothschild (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci avete segnalato un post che avevamo visto girare anche sulle bacheche Telegram che seguiamo per monitorare la disinformazione. Per fortuna in quei gruppi Telegram non sembrava aver raccolto molti consensi… Stavolta però ce l’avete segnalata su una bacheca Facebook, quella di una pagina che in poche ore ha totalizzato migliaia di like e condivisioni. Il post di cui parlo riporta una foto di Mel Gibson e questo testo: Attacchi a Mel Gibson per il film sui Rothschild. MelGibson ha deciso di colpire l’agenda globale del Nuovo Ordine Mondiale dirigendo un film sulla famiglia Rothschild. Di cosa tratta il film: Di una famiglia di banchieri. Questi banchieri hanno indebitato il mondo intero attraverso organizzazioni come la Banca dei regolamenti internazionali e la Banca mondiale, e attraverso ... Leggi su butac (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci avete segnalato un post che avevamo visto girare anche sulle bacheche Telegram che seguiamo per monitorare la disinformazione. Per fortuna in quei gruppi Telegram non sembrava aver raccolto molti consensi… Stavolta però ce l’avete segnalata su una bacheca Facebook, quella di una pagina che in poche ore ha totalizzato migliaia di like e condivisioni. Il post di cui parlo riporta una foto di Mele questo testo: Attacchi a Melper il film sui. Melha deciso di colpire l’agenda globale del Nuovo Ordine Mondiale dirigendo un film sulla famiglia. Di cosa tratta il film: Di una famiglia di banchieri. Questi banchieri hanno indebitato il mondo intero attraverso organizzazioni come la Banca dei regolamenti internazionali e la Banca mondiale, e attraverso ...

