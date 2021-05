Mariano Catanzaro spiazza: “Mi piace Tommaso Zorzi, ci sentiamo da un po’ e…” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mariano Catanzaro ha ammesso di avere un rapporto speciale con Tommaso Zorzi. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex gieffino, stando alle parole del primo, sono diventati “amici speciali”. Sono queste le parole usate da Mariano nel corso di una sua intervista durante il programma Trends&Celebrities su Rtl 102.5. “Mi piace di testa, è una persona splendida e ci sentiamo da un po’”, ha detto Catanzaro riferendosi all’attuale opinionista dell’Isola 15, che negli ultimi giorni era stato al centro al gossip per la sua presunta relazione con il ballerino Tommaso Stanzani. Mariano ha anche parlato di amore, aggiungendo: “L’amicizia è anche questa”. L’ex tronista ha poi raccontato qualche dettaglio sul loro ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha ammesso di avere un rapporto speciale con. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex gieffino, stando alle parole del primo, sono diventati “amici speciali”. Sono queste le parole usate danel corso di una sua intervista durante il programma Trends&Celebrities su Rtl 102.5. “Midi testa, è una persona splendida e cida un po’”, ha dettoriferendosi all’attuale opinionista dell’Isola 15, che negli ultimi giorni era stato al centro al gossip per la sua presunta relazione con il ballerinoStanzani.ha anche parlato di amore, aggiungendo: “L’amicizia è anche questa”. L’ex tronista ha poi raccontato qualche dettaglio sul loro ...

