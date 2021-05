Macron: “Ho grande fiducia in Deschamps. Allenare è difficile quanto fare il Presidente della Repubblica” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica in Francia, nutre ottime speranze in vista dell’Europeo. A margine di un viaggio istituzionale il numero uno dello Stato ha raccontato: “Ho piena fiducia in Didier Deschamps – si legge su France Football -. Ci sono due funzioni molto difficili da esercitare: Presidente della Repubblica e allenatore. Penso che abbia fatto la scelta giusta. Questa è la miglior squadra possibile. E’ necessario che i giocatori trovino la giusta alchimia”. Foto: Nyt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) Emmanuelin Francia, nutre ottime speranze in vista dell’Europeo. A margine di un viaggio istituzionale il numero uno dello Stato ha raccontato: “Ho pienain Didier– si legge su France Football -. Ci sono due funzioni molto difficili da esercitare:e allenatore. Penso che abbia fatto la scelta giusta. Questa è la miglior squadra possibile. E’ necessario che i giocatori trovino la giusta alchimia”. Foto: Nyt L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

olivier_fauret : @Dufouranne7 @EmmanuelMacron @MLP_officiel @matteosalvinimi @BallardPhilippe @GiorgiaMeloni @jerome_riviere >>> MAC… - ComparatoNicola : Il Presidente Macron ha riunito leader europei e africani per porre sul tavolo la questione del finanziamento delle… - Federic92567318 : @liliaragnar Magari fosse Satana o Satanaele, come lo appellavano i Bogomili. Satanaele, il prediletto di Yahveh,… - giodiamanti : Qui invece i trend d’opinione su Macron in Francia. Anche qui: grande crescita immediata, leggero calo successivo,… - BomberiniL : @fattoquotidiano Macron è un grande presidente che sottolinea sempre che non c'è UNIONE EUROPEA senza l'AFRICA! -

Ultime Notizie dalla rete : Macron grande Netanyahu, il 'cronometrista' di guerra che detta i tempi al mondo Il presidente francese, Emmanuel Macron, "ha partecipato a una riunione trilaterale con il ... Abbiamo accolto gli Accordi di Abramo con grande favore, nella convinzione che, avvicinando Israele al ...

Macron l'africano Emmanuel Macron Alla spasmodica ricerca di successi internazionali, Emmanuel Macron si è rivolto all'Africa convocando ieri a Parigi una grande conferenza. La partecipazione a livello di capi di ... Gentile utente, l'articolo che stai leggendo è riservato agli abbonati INPIU' ...

Benzema torna in Nazionale. Arriva la benedizione di Macron: "Ho grande fiducia in Deschamps" TUTTO mercato WEB La Francia riapre e Macron va al bar, ‘siate prudenti’ Francia, Austria e New York riaprono dopo mesi di misure anticovid. A New York cadono la maggior parte delle restrizioni imposte per contenere il Covid. I ristoranti potranno aprire al 100% della loro ...

Benzema torna in Nazionale. Arriva la benedizione di Macron: “Ho grande fiducia in Deschamps” Al ritorno di Karim Benzema in Nazionale per il prossimo Europeo arriva l’ok anche di Emmanuel Macron, presidente della Repubblica in Francia. A margine di un viaggio istituzionale il numero uno dello ...

Il presidente francese, Emmanuel, "ha partecipato a una riunione trilaterale con il ... Abbiamo accolto gli Accordi di Abramo confavore, nella convinzione che, avvicinando Israele al ...EmmanuelAlla spasmodica ricerca di successi internazionali, Emmanuelsi è rivolto all'Africa convocando ieri a Parigi unaconferenza. La partecipazione a livello di capi di ... Gentile utente, l'articolo che stai leggendo è riservato agli abbonati INPIU' ...Francia, Austria e New York riaprono dopo mesi di misure anticovid. A New York cadono la maggior parte delle restrizioni imposte per contenere il Covid. I ristoranti potranno aprire al 100% della loro ...Al ritorno di Karim Benzema in Nazionale per il prossimo Europeo arriva l’ok anche di Emmanuel Macron, presidente della Repubblica in Francia. A margine di un viaggio istituzionale il numero uno dello ...