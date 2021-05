Lombardia: assessore Rolfi, 'in nostro latte no residui di antibiotici' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - "Vogliamo dare risalto nazionale a una ricerca scientifica da cui emergono risultati eccezionali sul latte lombardo: i residui di antibiotici sono di cento volte inferiore a quanto consentito dalla legge. Oggi abbiamo i numeri certi per dire che il latte italiano garantisce una sicurezza alimentare senza pari e che tutte le fake news diffuse da alcuni organi di informazione possono essere smontate con dati scientifici". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che, questa mattina, alla Camera dei deputati, insieme al sottosegretario al Mipaaf Gian Marco Centinaio e al deputato Guglielmo Golinelli ha presentato i risultati di un'indagine condotta dall'Istituto zooprofilattico della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag. (Adnkronos) - "Vogliamo dare risalto nazionale a una ricerca scientifica da cui emergono risultati eccezionali sullombardo: idisono di cento volte inferiore a quanto consentito dalla legge. Oggi abbiamo i numeri certi per dire che ilitaliano garantisce una sicurezza alimentare senza pari e che tutte le fake news diffuse da alcuni organi di informazione possono essere smontate con dati scientifici". Lo ha detto l'regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio, che, questa mattina, alla Camera dei deputati, insieme al sottosegretario al Mipaaf Gian Marco Centinaio e al deputato Guglielmo Golinelli ha presentato i risultati di un'indagine condotta dall'Istituto zooprofilattico della ...

fattoquotidiano : 'NDRANGHETA IN LOMBARDIA A poco più di due mesi dalla sentenza definitiva sono state depositate le motivazioni di… - TV7Benevento : Lombardia: assessore Rolfi, 'in nostro latte no residui di antibiotici'... - LegaRegioneLomb : Assessore #Rolfi @FRolfi alla #Camera per presentare lo studio dell'istituto zooprofilattico su #latte #bresciano ??… - fanpage : L'assessore Letizia Moratti dice no all'open day per i maturandi in Lombardia - ElisabettaGall7 : @ciemmeelle @maiorum_mos @pfmajorino Le zone rosse potevano farle anche le regioni e alcune, es. Emilia-Romagna, le… -