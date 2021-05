LIVE Karate | Europei 2021 in DIRETTA | inizia il programma a Porec | subito italiani nel kata!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) LICCA QUI PER AGGIORNARE LAI convocati dell’Italia –e tv degli– Il punto della situazione di Claudio Guazzaroni 9.42 Dagli altri tatami: nella Pool 1 migliore prestazione per la fortissima turca Dilara Bozan con 24.86, nella Pool 3 primeggia la francese Alexandra Feracci con 24.4, mentre nella Pool 4 ennesima prova superlativa per la spagnola Sandra Sanchez Jaime che chiude con un clamoroso 26.46 9.40 L’azzurra è inserita nella Pool 2 e ha stabilito nettamente il miglior punteggio con 24.88. Alle sue spalle la ceca Veronika Miskova con 24.12 e la magiara Luara Sterck con 23.72 9.39 Viviana Bottaro (l’unica azzurra al via nel kata individuale) ha appena concluso la sua prima prova e ha immediatamente staccato un ottimo risultato: 24.88 punti! 9.37 Sicon le ...