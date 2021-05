La Madonna con Bambino scampata ai terremoti ora in mostra (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Madonna con Bambino, esposta a intemperie e degrado in un condominio, ora è in mostra in un museo a Ferrara. Esposta per decenni alle intemperie al secondo piano di un condominio di via Saraceno, nella città estense, ora è a disposizione del pubblico nella sesta sala di Palazzo Schifanoia, tra altre sculture dell’epoca. La Madonna con Bambino, una delle opere più affascinanti del Quattrocento ferrarese, già scampata a due terremoti, quelli del 1570 e del 2012, è stata definitivamente “salvata” durante i lavori di ristrutturazione di un condominio, all’interno del quale si trovava. Una storia curiosa che si è conclusa nel migliore dei modi grazie all’amore per l’arte del responsabile della ditta che si occupava dei lavori nel condominio di Via Saraceno. Dopo la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lacon, esposta a intemperie e degrado in un condominio, ora è inin un museo a Ferrara. Esposta per decenni alle intemperie al secondo piano di un condominio di via Saraceno, nella città estense, ora è a disposizione del pubblico nella sesta sala di Palazzo Schifanoia, tra altre sculture dell’epoca. Lacon, una delle opere più affascinanti del Quattrocento ferrarese, giàa due, quelli del 1570 e del 2012, è stata definitivamente “salvata” durante i lavori di ristrutturazione di un condominio, all’interno del quale si trovava. Una storia curiosa che si è conclusa nel migliore dei modi grazie all’amore per l’arte del responsabile della ditta che si occupava dei lavori nel condominio di Via Saraceno. Dopo la ...

Arte: in mostra la Madonna con Bambino scampata ai terremoti ANSA Nuova Europa Il nuovo Museo del Duomo di Cittadella Il nuovo Museo del Duomo di Cittadella - Il Museo del Duomo di Cittadella (Pd) riapre i battenti, in veste totalmente rinnovata e in nuovi spazi, dal 22 maggio 2021.Sorge contiguo al Duomo e ...

Arte: in mostra la Madonna con Bambino scampata ai terremoti La storia del nuovo museo Schifanoia, a Ferrara, incrocia la 'messa in sicurezza' della Madonna con bambino, una delle opere più affascinanti del Quattrocento ferrarese, già scampata a due terremoti, ...

