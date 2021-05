La fine della pandemia è un nuovo inizio | riprogettiamo le nostre vite!

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Laci ha reso stanchi. Ha azzerato leemozioni ed abitudini. Ha trasformato la nostra vita in una tabula rasa. Ma ora è tempo di ripartire. Siamo in una fase di allentamento delle restrizioni. Le vaccinazioni sembrano funzionare e così, lentamente, anche i progetti di vita ricominciano. Sicuramente diversi. Nuovi. “Se c’è mai stato un momento perfetto per cambiare la vita, è proprio questo” scrive sul New York Times Tara Parker-Pope. Undopo una fase traumatica. La scrittrice americana da tempo si occupa di salute e benessere personale. Sul New York Times ha anche un blog, chiamato “Well”, in cui fornisce consigli ai lettori su come stare bene. Durante lala sua pagina è stata una delle più lette. Ora la scrittrice si sta concentrando sul periodo post ...