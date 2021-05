Inter, le quattro cessioni che possono fare ‘felice’ Conte (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’Inter potrebbe evitare le cessioni dei big e far felice Conte se piazzasse Vidal, Sanchez, Eriksen e Perisic: tagli per 40 milioni di euro Il futuro dell’Inter tiene banco. I nerazzurri hanno vinto lo scudetto in largo anticipo e inevitabilmente l’attenzione si è sposta pure sulle difficoltà riscontrate dalla società a far quadrare i conti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’potrebbe evitare ledei big e far felicese piazzasse Vidal, Sanchez, Eriksen e Perisic: tagli per 40 milioni di euro Il futuro dell’tiene banco. I nerazzurri hanno vinto lo scudetto in largo anticipo e inevitabilmente l’attenzione si è sposta pure sulle difficoltà riscontrate dalla società a far quadrare i conti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

