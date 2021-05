Inter | incontro decisivo tra Conte e Zhang | le questioni sul tavolo

Advertising

FBiasin : L’incontro tra #Conte e dirigenti dell’#Inter con Steven #Zhang è in programma domani pomeriggio (salvo slittamenti… - Inter : ?? | INCONTRO Nel frattempo, ad Appiano... ?????? - FBiasin : #Conte vuole restare all'#Inter? Sì. #Marotta vuole restare all'#Inter? Sì. I due sono preoccupati? ...Sì. È in a… - MCalcioNews : Inter, il rinnovo di Brozovic: incontro con il padre nelle prossime settimane - serieAnews_com : ???? #Inter, domani alle 19 il decisivo incontro tra #Conte e #Zhang: presente tutta la dirigenza -

Ultime Notizie dalla rete : Inter incontro

...dell'con turni di anticipo). La partita andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà arbitrata dal fischietto di Imperia Davide Massa . Entrambe le due squadre arrivano all'...... scelto per ospitare il girone A, quello italiano e undei quarti di finale. Di fronte, ... domenica sera, una sfida fondamentale con il Milan, per consolidare il secondo posto dietro l'...Valley of the Gods è il film con John Malkovich in uscita diretto da Lech Majewski. La storia s’incentra su Wes Tauros (Malkovich), l’uomo più ricco sulla terra e collezionista di arte: vive in un mis ...Inter: trovato l'accordo tra Suning e Oaktree per il futuro dei nerazzurri che potrebbe cambiare radicalmente nel giro di 3 anni. I dettagli ...