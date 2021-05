Il Bitcoin crolla e tocca il minimo a 30 600 dollari In Aprile era arrivato a 64 000

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La criptovaluta regina, nelle ultime ventiquattrore, è arrivata are ilsotto 31mila. Le autorità di Pechino hanno chiesto di non utilizzare le cryptocurrency per alcuna operazione.

Advertising

Agenzia_Ansa : Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16%. Il padron di Tesla si è detto preoccupato pe… - VitoLops : #bitcoin crolla del 20% mentre altre crypto fanno decisamente peggio - ayrvian : RT @MilanoFinanza: Wall Street apre in forte calo. Crolla il bitcoin - MilanoFinanza : Wall Street apre in forte calo. Crolla il bitcoin -

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin crolla

il, a 34 mila dollari, in flessione del 23%. In calo anche il petrolio. La tipologia brent scende di quasi tre dollari a 66,50 dollari il barile. L'incertezza generale premia solo l'...Ilè sceso sotto i 40.000 dollari per la prima volta in 14 settimane, trascinando al ... Seduta drammatica per Tripadvisor , chedel 4,68%. Sensibili perdite per Tesla Motors , in calo ...Gli afflussi di Bitcoin verso gli exchange centralizzati sono in aumento, alimentando la speculazione secondo cui i mercati delle criptovalute potrebbero essere sull'orlo di un enorme crollo. Lex Mosk ...La criptovaluta paga l’orientamento della banca centrale cinese e le affermazioni degli ultimi giorni di Elon Musk ...