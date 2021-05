Google I/O: arriva Project Starline, la prima video chat in 3D -VIDEO (Di mercoledì 19 maggio 2021) Google presenta Project Starline all’evento annuale di Mountain View. Ecco come funziona la nuova tecnologia capace di rendere tridimensionale un interlocutore. Google Project Starline, un momento della conversazione (screenshot)arriva Project Line, la VIDEO chat 3D presentatanell’ambito di Google I/O, la conferenza annuale degli sviluppatori. Gli sforzi del colosso controllato da Alphabet sono volti a rendere la user experience sempre più realistica e particolareggiata. Pandemia e contatti da remoto sono diventati un binomio, ahinoi, sempre più frequente e le aziende di big tech si stanno adoperando sempre di più per perfezionare le applicazioni di comunicazione a distanza. Vuoi ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)presentaall’evento annuale di Mountain View. Ecco come funziona la nuova tecnologia capace di rendere tridimensionale un interlocutore., un momento della conversazione (screenshot)Line, la3D presentatanell’ambito diI/O, la conferenza annuale degli sviluppatori. Gli sforzi del colosso controllato da Alphabet sono volti a rendere la user experience sempre più realistica e particolareggiata. Pandemia e contatti da remoto sono diventati un binomio, ahinoi, sempre più frequente e le aziende di big tech si stanno adoperando sempre di più per perfezionare le applicazioni di comunicazione a distanza. Vuoi ...

