Gianni Morandi, la mano enorme dopo l’incidente: “È in riparazione” (Di mercoledì 19 maggio 2021) dopo l’incidente in cui si è procurato gravi ustioni sul 15% del corpo, Gianni Morandi ha mostrato ai fan il suo nuovo tutore. dopo il grave incidente accaduto l’11 marzo scorso nella sua abitazione di Bologna, Gianni Morandi ha mostrato ai fan dei social il suo nuovo tutore e ha spiegato come starebbe proseguendo il suo percorso di cure. Il cantante ha mostrato la speciale fasciatura realizzata da un tecnico ortopedico per la sua mano e nelle sue stories ha spiegato: “Da oggi dovrò applicare un palmare alla mano destra. Dovrò metterlo specialmente la notte, per mantenere le dita dritte e stese ed evitare che, con la pelle nuova che si riforma, si accartoccino e si richiudano su loro stesse. Nicola è il tecnico ortopedico che mi ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 19 maggio 2021)in cui si è procurato gravi ustioni sul 15% del corpo,ha mostrato ai fan il suo nuovo tutore.il grave incidente accaduto l’11 marzo scorso nella sua abitazione di Bologna,ha mostrato ai fan dei social il suo nuovo tutore e ha spiegato come starebbe proseguendo il suo percorso di cure. Il cantante ha mostrato la speciale fasciatura realizzata da un tecnico ortopedico per la suae nelle sue stories ha spiegato: “Da oggi dovrò applicare un palmare alladestra. Dovrò metterlo specialmente la notte, per mantenere le dita dritte e stese ed evitare che, con la pelle nuova che si riforma, si accartoccino e si richiudano su loro stesse. Nicola è il tecnico ortopedico che mi ...

