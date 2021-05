Dl 44: intervista a Roberto Nuzzo, e l’indignazione degli operatori sanitari (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 13 maggio è stata avviata una seduta pubblica che nel sito www.senato.it viene spiegata così “L’Assemblea ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44, recante misure urgenti per il contenimento del Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il testo passa alla Camera. Il relatore, sen. Bressa (Aut), ha illustrato il contenuto del provvedimento che, oltre a disporre una serie di proroghe, reca disposizioni per l’attività scolastica, esenta da responsabilità penali i somministratori del vaccino anti Covid, prevede l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, contiene misure per la semplificazione dei concorsi pubblici e per lo svolgimento del concorso di magistratura ordinaria. Il sen. Ciampolillo (Misto) ha avanzato una pregiudiziale di costituzionalità: il ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 13 maggio è stata avviata una seduta pubblica che nel sito www.senato.it viene spiegata così “L’Assemblea ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44, recante misure urgenti per il contenimento del Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il testo passa alla Camera. Il relatore, sen. Bressa (Aut), ha illustrato il contenuto del provvedimento che, oltre a disporre una serie di proroghe, reca disposizioni per l’attività scolastica, esenta da responsabilità penali i somministratori del vaccino anti Covid, prevede l’obbligo di vaccinazione per il personaleo, contiene misure per la semplificazione dei concorsi pubblici e per lo svolgimento del concorso di magistratura ordinaria. Il sen. Ciampolillo (Misto) ha avanzato una pregiudiziale di costituzionalità: il ...

Advertising

RaiNews : Roberto Morrione e l'ultima intervista a Borsellino, 'una delle concause che hanno accellerato l'attentato in cui h… - tpi : Parla la ragazza accusata da Angelini: “Bob mi ha messo alla gogna ma io non farò lo stesso”. E un’amica: “Lui le h… - InfinitoIsacco : RT @RaiNews: Roberto Morrione e l'ultima intervista a Borsellino, 'una delle concause che hanno accellerato l'attentato in cui ha perso la… - mamozambo : RT @RaiNews: Roberto Morrione e l'ultima intervista a Borsellino, 'una delle concause che hanno accellerato l'attentato in cui ha perso la… - MaurizioGiane13 : RT @RaiNews: Roberto Morrione e l'ultima intervista a Borsellino, 'una delle concause che hanno accellerato l'attentato in cui ha perso la… -