Corini e Zanetti alla vigilia di Lecce – Venezia

Advertising

PicenoTime : VIDEO Venezia-Lecce 1-0, le voci di Zanetti (“Orgoglioso dei ragazzi”) e Corini post gara - forzaLecce2 : @donkey_wolf @VaneJuice Sì ma chi vai a prendere? Secondo me allenatori di livello non ne trovi, ormai Venturato e… -

Ultime Notizie dalla rete : Corini Zanetti

Eugeniopresenta la sfida contro la squadra di Paolo, una partita da non sbagliare in un periodo non facile per i suoi: ' Gli ultimi risultati hanno detto che c'è stato un calo ...Domani sera, alle ore 18.30, a 'Via del Mare', il Lecce di Eugenioospiterà il Venezia di Paolo, il match è valido per la semifinale di ritorno dei playoff del campionato di Serie B . Prima di scoprire dove vedere Lecce - Venezia in diretta tv e ...Eugenio Corini, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Venezia, partita di ritorno delle semifinali playoff di Serie B. Ecco le dichiarazioni del ...La partita Lecce - Venezia del 20 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la semifinale di ritorno dei play-off di Seri ...