"Capisci l'italiano? Vuoi un interprete?". Rissa sull'immigrazione, Daniela Santanché umilia la piddina Quartapelle | Video (Di mercoledì 19 maggio 2021) A L'Aria Che Tira non potevano che volare parole grosse. Protagoniste infatti Daniela Santanché e Lia Quartapelle. Tema ancora una volta i continui sbarchi che da mesi stanno affliggendo Lampedusa e non solo. In onda nel salotto di La7 di Myrta Merlino il filmato degli sbarchi avvenuti a Ceuta, nel territorio spagnolo in terra marocchina dove un governo di sinistra ha impedito con l'esercito l'avvento dei migranti in questa lingua di territorio. Tutto nella norma, almeno per la deputata del Partito democratico: "Il problema non è schierare l'esercito a Ceuta o inventarsi il blocco navale impossibile da fare nel mediterraneo. Anche perché se c'è una persona che affoga che fai la guardi annegare? La misura del blocco navale è un po' bizzarra. Hanno diritto a scappare dalle guerre queste persone. Siamo un governo di unità ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) A L'Aria Che Tira non potevano che volare parole grosse. Protagoniste infattie Lia. Tema ancora una volta i continui sbarchi che da mesi stanno affliggendo Lampedusa e non solo. In onda nel salotto di La7 di Myrta Merlino il filmato degli sbarchi avvenuti a Ceuta, nel territorio spagnolo in terra marocchina dove un governo di sinistra ha impedito con l'esercito l'avvento dei migranti in questa lingua di territorio. Tutto nella norma, almeno per la deputata del Partito democratico: "Il problema non è schierare l'esercito a Ceuta o inventarsi il blocco navale impossibile da fare nel mediterraneo. Anche perché se c'è una persona che affoga che fai la guardi annegare? La misura del blocco navale è un po' bizzarra. Hanno diritto a scappare dalle guerre queste persone. Siamo un governo di unità ...

AntonioFaleo53 : L’aria che tira, rissa sui migranti tra Santanchè e Quartapelle: Non capisci l'italiano, fabbricate delinquenti - I… - Elelring : Heeseung figlio mio non posso SPAMMARTI perché domani fanno comeback i too. I TOO, CAPISCI? NO, NON LO CAPISCI L'ITALIANO ?? - poer104 : @stebaraz @albertoinfelise Ma l'italiano lo capisci o devo farti un disegno ? - LaBudenovka : @dio_patria Veramente ho scritto di alcuni personaggi politici che la difendono pubblicamente (la Famiglia Tradizio… - Enzo40510601 : RT @tempoweb: Rissa sui #migranti tra #Santanchè e #Quartapelle 'Non capisci l'italiano, fabbricate delinquenti' #clandestini #19maggio #la… -