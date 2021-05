Cairo risponde a Immobile | «Anche io so chi è Ciro | per questo non l’ho riscattato»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo lo 0-0 di Lazio-Torino, che ha salvato i granata di, ieri sera è arrivato lo sfogo di, che su Instagram ha scritto chelo ha accusato di essere sceso in campo con il sangue agli occhi e di aver giocato la gara d’andata da positivo al Covid-19. Oggi arriva la replica del presidente del Torino, sempre su Instagram. “mi ha attaccato dal suo profilo Instagram dopo la partita con la Lazio. Ho risposto al suo post e pubblico il testoqui.mi accusa di averlo affrontato a fine gara e sostiene che tutti sanno chi è. Ebbene…: Anch’io so chi è. Un calciatore che è venuto al Torino dopo ...

Gazzetta_it : #Lazio-Torino. Lite social: #Immobile accusa, #Cairo risponde - _SiGonfiaLaRete : Lite social dopo #LazioTorino. #Immobile: 'Gravi accuse da #Cairo', presidente granata risponde: 'So chi è lui' - SCUtweet : #Cairo risponde a #Immobile senza smentirlo. Ripercorre la carriera di Ciro, capace addirittura di abbandonare… - cosimosimone2 : RT @Gazzetta_it: #Lazio-Torino. Lite social: #Immobile accusa, #Cairo risponde - pasqualinipatri : SOCIAL | Il Presidente Cairo risponde ad Immobile: “Adesso vi dico chi è veramente” – FOTO -

Montenotte. " È solo il primo passo , il punto di partenza, per ottenere un vero ospedale che ... a cui lo accusa di non aver fatto nulla,: "Preferiamo questa strada rispetto ai gesti ...Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbanomi ha raggiunto all'ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei ...LAZIO SOCIAL -Dopo l'accusa di Ciro Immobile, immediata è arrivata la risposta di Urbano Cairo. Il presidente del Torino ha usato anche lui Instagram non tanto per giustificare il suo atteggiamento po ...Dopo il pareggio tra Lazio e Torino i toni si sono accesi, è esplosa la rabbia. Da una parte quella di Urbano Cairo, presidente granata, arrivato fin sotto gli spogliatoi per urlare a Ciro Immobile, e ...