Bad Robot Games di JJ Abrams lavora a una IP AAA dopo aver raccolto più di $40 milioni

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Bad, la divisione videogiochi di JJe di Katie McGrath, ha dichiarato dichiuso un round di finanziamento di oltre $ 40. Badè stata costituita nel 2018 come joint venture con Tencent, il conglomerato tecnologico cinese e Warner Bros.. Ad oggi, la società ha dichiarato diincassato più di 50di dollari in totale. Il nuovo round è stato guidato dalla società Galaxy Interactive, con la partecipazione degli investitori esistenti Tencent, Horizons Ventures e Iconiq Capital. Galaxy Interactive, guidato dai partner generali Sam Englebardt e Richard Kim, si concentra in particolare su videogiochi e studi di giochi, piattaforme sociali e mercati, blockchain e altre ...

ad una serie di progetti DC tramite la sua società di produzione, in seguito ad un accordo firmato con WarnerMedia nel 2019. Abrams è al comando dei futuri progetti DC Comics ma sottolinea che non vuole essere coinvolto come regista e sceneggiatore, vuole solo creare idee originali. J.J. Abrams è al lavoro su numerosi progetti DC, ma ha negato la possibilità di dirigerne uno. Pare, infatti, che il suo prossimo film sarà basato su un'idea ...