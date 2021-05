WhatsApp, arriva la modalità “Scomparsa”: ecco cos’è e come funziona (Di martedì 18 maggio 2021) WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che renderà sicuramente felici gli utenti desiderosi di maggior privacy. L’azienda californiana - come riportato da WABetaInfo - è al lavoro sulla Disappearing Mode, in italiano modalità a Scomparsa. come si può intuire dal nome della funzione, ancora in fase di sviluppo, l’utenza avrà la possibilità di attivarla per iniziare le conversazioni ed essere certa che i messaggi si autodistruggano, una volta letti dal destinatario. Una scorciatoia Per gli amanti dei messaggi effimeri, questa funzionalità si rivelerà utile. Sappiamo infatti che, per sfruttare i messaggi effimeri, attualmente è necessario entrare nella chat di un contatto specifico o di un gruppo e attivare manualmente l’opzione. Insomma, quando si ... Leggi su howtodofor (Di martedì 18 maggio 2021)sta sviluppando una nuovalità che renderà sicuramente felici gli utenti desiderosi di maggior privacy. L’azienda californiana -riportato da WABetaInfo - è al lavoro sulla Disappearing Mode, in italianosi può intuire dal nome della funzione, ancora in fase di sviluppo, l’utenza avrà la possibilità di attivarla per iniziare le conversazioni ed essere certa che i messaggi si autodistruggano, una volta letti dal destinatario. Una scorciatoia Per gli amanti dei messaggi effimeri, questalità si rivelerà utile. Sappiamo infatti che, per sfruttare i messaggi effimeri, attualmente è necessario entrare nella chat di un contatto specifico o di un gruppo e attivare manualmente l’opzione. Insomma, quando si ...

